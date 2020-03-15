Restoran ve otel inşaatındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Restoran ve otel inşaatındaki yangın söndürüldü

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki iki katlı ahşap restoran ve otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki iki katlı ahşap restoran ve otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maşukiye Mahallesi Alabalık Sokağı'nda iki katlı ahşap restoran ve iki katlı otel inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı restorandaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, restoran ve otel inşaatında hasar oluştu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğleden sonra bölgedeki otel ve restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını belirtti.

Kocaman, söndürülen yangında yaralı bulunmamasının sevindirici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgemiz turizm bölgesi. Bölge turizmine ciddi katkı sunan Maşukiye vadi bölgesindeyiz. Bölgemiz her zaman hareketli ancak bugün çok hareketli değildi. Koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla insanlarımız temkinli. Belediye olarak her zaman turizmcilerimizin ve esnafımızın yanındayız. Bundan sonra yaraları nasıl sarabileceğimize bakacağız. Yangın kontrol altına alındı. Birazdan hasar tespit çalışmasına geçilecek. Herkese geçmiş olsun."

Restoran ve otel inşaatındaki yangın söndürüldü

Maşukiye, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:09 Kaynak: AA
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