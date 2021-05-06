Restoran ve turizm çalışanlarına destek için iş birliği - Son Dakika

Restoran ve turizm çalışanlarına destek için iş birliği

06.05.2021 10:19
Restoran ve turizm çalışanlarına destek için iş birliği, System.String[]

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ile Kızılay arasında yapılan iş birliği kapsamında sıkıntılı günler yaşayan restoran ve turizm sektör çalışanlarına el uzatılacağı duyuruldu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ile Kızılay arasında yapılan iş birliği kapsamında sıkıntılı günler yaşayan restoran ve turizm sektör çalışanlarına el uzatılacağı duyuruldu.

TÜRES ve Kızılay arasında yapılan iş birliği ile pandemi nedeniyle zor günler yaşayan sektör çalışanlarına destek olunacağı bildirildi. Bu kapsamda Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bu sektörlere tedarikçilik yapan firmalara özellikle rica ediyorum. Bu sektörlerde ihtiyaç sahibi olan çalışanlarımız, çok sayıda emekçimiz var. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışma yapalım" dedi.

SIKINTIYI EN DERİN YAŞAYAN SEKTÖR

Türk Kızılay'ın milyonlarca insana ulaşmayı hedefleyen Ramazan kampanyasının başarıyla devam ettiğini belirten Türk Kızılay Başkanı Kınık yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ramazan yardım kampanyamız devam ediyor. 8 milyon insana ulaşma hedefiyle yola çıktık. İhtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolileri, alışveriş çekleri, nakit destekler, yavrularımıza, yetimlerimize bayramlık giysiler, hijyen paketleri gibi çok boyutlu desteklerimiz var. 2 yıl üst üste pandemiyi en derin yaşayan pek çok sektör var. Onlardan bir tanesi de restoran ve turizm sektörü. TÜRES aracılığı ile bu sektörle bir dayanışma yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacağız."

TEDARİKÇİLERE AÇIK ÇAĞRI

Hayırseverlere çağrıda bulunmak istediğini söyleyen Başkan Dr. Kerem Kınık, "Bu hayırseverlerimiz içinde özellikle tedarikçilere seslenmek istiyorum. Lokantacılar, restorancılar, turizmciler aracılığı ile kazanç elde eden büyük şirketler yani tedarikçilerimiz. Bugün sizlerin pazarı olan, sizlerin karlılığını oluşturan bu sektör zor durumda. Bu sektörün çalışanları zor durumda. Bu sektörün çökmemesi için sizlerin de daha güçlü bir şekilde el uzatmasının zamanı. Yiyecek, içecek, hizmet gibi pek çok alanda bu sektöre tedarikçilik yapan firmalara özellikle rica ediyorum. Bu sektörde ihtiyaç sahibi olan çalışanlarımız, çok sayıda emekçimiz var. Bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışma yapalım. TÜRES ve Kızılay iş birliği ile bu platformu canlandıralım" açıklamasında bulundu.

YARAYA MERHEM OLACAK İŞ BİRLİĞİ

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl de sektör çalışanlarının yaşadığı bu sıkıntılı sürecin ancak elbirliği ile aşılabileceğini belirterek, "Kızılay, TÜRES ve ilgili kurumlar bu sıkıntılı dönemde yarayı tam sarmasa bile merhem olacak. 6-7 aydır çalışamayan insanlar var. Kızılay, TÜRES ve devletimiz bu insanları unutmadı" dedi.

Pandeminin başından bu yana vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek amacıyla ayni ve nakdi yardımlarıyla öne çıktığını belirten Kızılay, pandemi süresince yaptığı iş birliğiyle 16 bin 500 yeme içme sektörü çalışanına destek olurken on binlercesine de hazırladığı yardım malzemelerini ulaştırmıştı.


Restoran ve turizm çalışanlarına destek için iş birliği
Restoran ve turizm çalışanlarına destek için iş birliği

Ramazan Bingöl, Pandemi, Kızılay, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Restoran ve turizm çalışanlarına destek için iş birliği - Son Dakika


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