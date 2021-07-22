Son dakika haberi: RESTORAN, YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

MALATYA'da, bir restoran, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İnönü Caddesi Sümer Park'taki bir restorandan yükselen dumanları gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, gelen ekipler yangına müdahale etti. İş yeri çalışanlarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.