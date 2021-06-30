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Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi - Son Dakika

Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi

30.06.2021 00:11
Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sazlıaltı mevkiinde ormana ait bir alanı 20 yıllığına kiralayan İbrahim Öztürk, arazi üzerinde bulunan yapıyı yıkarak yerine lüks restoran yapınca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü eski yapıya ait yapı kayıt belgesini iptal etti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sazlıaltı mevkiinde ormana ait bir alanı 20 yıllığına kiralayan İbrahim Öztürk, arazi üzerinde bulunan yapıyı yıkarak yerine lüks restoran yapınca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü eski yapıya ait yapı kayıt belgesini iptal etti. Bu gelişmenin ardından kaçak olarak belirtilen restoran ile izin belgesi alınmadan sahile yapılan iskelenin yıkımı için hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Ayvacık ilçesinde Sazlıaltı mevkiinde sahil kesiminde üzerinde bir yapının bulunduğu Orman Bölge Müdürlüğüne ait üzerinde eski bir yapının bulunduğu arazi, İbrahim Öztürk tarafından kiralandı. 20 yıllığına kiralanan arazi üzerindeki yapı yıkılarak yerine restoran inşa edildi. Ayrıca deniz kıyısına iskele yapıldı. Şikayet üzerine yapılan incelemede restoran ile iskelenin yasaya ayrıkı olarak inşa edildiği belirlenirken, arazi üzerinde eski yapıya ait yapı kayıt belgesi de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce iptal edildi.

Konu ile ilgili Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; 27 Mayıs 2021 tarihinde İl Özel İdaresi tarafından mühürlenerek durdurulan restoran inşaatının, mevcut haliyle yapılaşmanın mümkün olmadığı alan olarak kabul edilen, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamında ilk 50'nci metrede bulunduğu belirtildi. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 2'nci Derece Doğal Sit Alanı'nda kalması sebepleriyle aykırılık teşkil ettiği belirtilen restoranın, ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16'nci maddesi kapsamında drone görüntüleri ve uydu görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde, yapı kayıt belgesinin bulunmadığı açıklandı.Aynı noktada daha önce bulunan eski yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunduğu ve bu yapının ilgilisi tarafından yıkılarak, kıyıda ve ilk 50 metrede yeni yapının yapıldığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: KOMİSYON ESKİ YAPIYA AİT 'YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLDİ"Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonumuzca eski yapıya ait yapı kayıt belgesi iptal edilmiş olup söz konusu yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiştir ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı kapsamında hukuki işlemler başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu alandaki iskele ile ilgili müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde herhangi bir izin talebi olmadığı tespit edilmiş olup kaçak iskele ile ilgili tutanak tutularak, ilgili idarelere gerekli işlemlerin yapılması için gönderilmiştir."

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden İbrahim Özdemir tarafından 20 yıllığına kiralanan sahildeki arazide üzerine yapılan restoran ve plaj, geçtiğimiz günlerde düzenlenen organizasyonla hizmete girdi. Açılışa katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, sosyal medya hesabından fotoğraflar ile birlikte paylaştığı mesajında, restoran ve plajın Cafer Mahiroğlu'na ait olduğunu belirtmişti.


Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi
Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi
Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi
Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi
Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi
Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi
Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İbrahim Öztürk, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Restoran yapmak için yıkılan eski yapının kayıt belgesi iptal edildi - Son Dakika


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