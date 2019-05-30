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Restoran yetkilisine, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla dava

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çalıştığı restoranın yetkilisi E.E.'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden S.A. adlı kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Restoran yetkilisine, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla dava, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çalıştığı restoranın yetkilisi E.E.'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden S.A. adlı kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açılan davada, restoran yetkilisi E.E.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı.
Olay, yaklaşık 3 ay önce,  TEM yolu Körfez geçişi üzerindeki bir fast food restoranda meydana geldi. S.A. isimli kadın, çalıştığı restoranda amiri E.E. tarafından personel odasına çağırıldı. S.A. burada, iddiaya göre amirinin tacizine uğradı. Kadının şikayeti üzerine E.E. hakkında taciz iddiasıyla dava açıldı. Bugün, Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada E.E.'nin yargılanmasına başlandı. Tarafların ifadeleri alınırken, E.E. suçlamaları kabul etmedi. Duruşma ertelendi.
Körfez Adliyesi'nin önünde bir araya gelen Kadın Savunma Ağı Platformu, S.A.'ya destek verdi. Platform sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bugün, açılan davanın ilk duruşmasında arkadaşımızla dayanışmak, 'iş yerlerinde cinsel tacize ve mobbinge karşı savunmasız değiliz' demek için bir araya geldik. Bir fast food restoranında yaşanan tacize ve bildirilmesine rağmen tacize maruz bırakılan kadın çalışanlarını değil de tacizci amiri gözeten bir işletme anlayışına karşı, bu davanın ilk duruşmasında bir araya geldik. Dava sürecini bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz. İş yerleri kadınlar için güvenli hale getirilene, cinsel taciz ve mobbing uygulamaları ortadan kaldırılana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeğimizi, bedenimizi ve kimliğimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:28 Kaynak: DHA
Kocaeli, Körfez, Güncel
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