Restoran zinciri sahibi Salih Ünlü'den garson ve aşçılara iş formülü

Bünyesinde Dönerci Serkan Usta ve Sarı Restaurant gibi yemek mekanlarının bulunduğu Başkent Grup Restaurant İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü, Ramazan'da iş yerlerinin paket servise geçmesiyle, çalışanlarını işten çıkarmayıp onlara yeni iş sahası oluşturduklarını açıkladı. Buna göre, motor ehliyeti olan pizza ustası motorlu kurye, garsonlar ise paketleme bölümüne kaydırıldı.

Başkent Grup Restaurant İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü, pandeminin etkisiyle Ramazan'da paket servise geçilince bünyesindeki restoranlarda çalışanlarını işten çıkarmadığını hatta el becerilerine göre farklı alanlara kaydırdıklarını söyledi. Yeni çalışma düzeninde aşçı ve garsonlar, motorlu kurye olarak işlerine devam ediyor.

"İSTİHDAMI KORUDUK"

Salih Ünlü, "Profesyonel bir pizza ustasını, motor ehliyeti olduğundan paket servise dolayısı ile online hizmet bölümüne alarak mutfak bölümündeki fazla personeli işten çıkarmayıp, yeni bir iş koluna kaydırdık. Salon hizmetinde görevli garson ekibinden de motor ehliyeti olan çalışanları motorlu kuryeliğe olmayanları ise paketleme veya diğer iş bölümlerine kaydırarak olağan kadroyu işten çıkarmadan istihdamı koruyoruz" dedi.

"ZOR ZAMANLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Diğer şirketlerden de aynı hassasiyeti beklediğini belirten Salih Ünlü, "Biz Başkent Grup Restaurant İşletmeleri olarak tüm dünya ile ülkemizin geçtiği bu zor dönemlerde en büyük zararı gören yeme içme sektöründeki çalışanlarımızı koruyarak, işi aksatmadan ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz. Karşılıklı dayanışma ile bu zor zamanları hep birlikte aşacağız" diye konuştu.