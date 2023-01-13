Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş cinayetinin zanlıları olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş cinayetinin zanlıları olduğu ortaya çıktı

13.01.2023 18:06
Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş cinayetinin zanlıları olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kar maskesiyle gelip bir otelin restoranına kurşun yağdıran ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan şüphelilerin, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlıları olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kar maskesiyle gelip bir otelin restoranına kurşun yağdıran ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan şüphelilerin, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlıları olduğu ortaya çıktı.
Olay, 11 Ekim 2022 tarihinde Pelin Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana gelmişti. Yüzünde kar maskesiyle otelin önüne gelen şahıslar, tabanca ile otelin restoran bölümüne kurşun yağdırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığılmıştı. Ambulanslara alınan yaralılardan Nurgül Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer şahıs ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kar maskeli şahıslar Sinan Ateş cinayetinin zanlıları çıktı
Bu olayı gerçekleştiren şahısların, Ankara'da uğradığı suikast sonrasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in katil zanlıları olduğu ortaya çıktı. Cinayetin organizatörlerinden Doğukan Ç.'nin ifadesinde, olay günü otele bir araçla başka birisini öldürmek amacıyla geldiklerini, saldırıdan hemen sonra araca binerek kaçtıklarını, olayda başka kişilerin yaralandığını daha sonra öğrendiklerini söylediği ortaya çıktı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Sinan Ateş, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş cinayetinin zanlıları olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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