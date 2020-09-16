RESTORANDA 3 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ ASİTLE YAKAN SANIK, 5 MİLYON 330 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ. - Son Dakika

RESTORANDA 3 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ ASİTLE YAKAN SANIK, 5 MİLYON 330 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ.

Ataşehir'de 17 Ekim 2015 tarihinde 3 yaşındaki yeğeni Y.K.'nin üzerine asitli madde attığı gerekçesiyle hakkında 12 yıl hapis cezası verilen Cihan Araçman'a açılan tazminat davasında karar çıktı.

Ataşehir'de 17 Ekim 2015 tarihinde 3 yaşındaki yeğeni Y.K.'nin üzerine asitli madde attığı gerekçesiyle hakkında 12 yıl hapis cezası verilen Cihan Araçman'a açılan tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Araçman'ın 5 milyon 330 bin 379 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Işıl Güven ile taraf avukatları katıldı. Davacı Işıl Güven'in avukatı Dilekçeleri ve beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz dedi. Davalı Cihan Araçman'ın avukatı ise Tazminat hesapları faişdir. Sigortanın yaptığı ödemelerin mahsup edilmesini talep ediyoruz şeklinde konuştu.

DAVALININ GAYRİMENKULLERİNDEKİ TEDBİR KARARI DEVAM ETTİ

Mahkeme davacının bedel artırım dilekçesini kabul ederek kararını açıkladı. Mahkeme 4 milyon 770 bin 379 lira maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Cihan Araçman'dan tahsili ile Y.K.'ye vekaleten anne Işıl Güven'e verilmesine karar verdi. Mahkeme Y.K.'nin manevi tazminatın kabulü ile davacı tarafa 500 bin lira ödemesine karar verirken, anne Işıl Güven'e 60 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Ayrıca kararda Cihan Araçman'ın emlak konut yatırım ortaklığı ve şirketlerine müzekkere yazılarak adına kayıtlı gayrimenkullerinde tedbirinin devam edeceğine, bu konuda yazı yazılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU

Ataşehir'de 17 Ekim 2015 tarihinde lüks bir restoranda eşinin 3 yaşındaki yeğeni Y.K.'nin üzerine asitli madde attığı gerekçesiyle yargılanan Cihan Araçman'a Kasten yaralama suçundan 12 yıl hapis cezası verilmişti. Y.K.'nin annesi Işıl Güven 2016 yılında Araçman hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmış, oğlu için 500 bin lira kendisi için de 100 bin lira maddi ve manevi tazminat talep etmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise olay tarihinde 3 buçuk yaşında olan Y.K.'nin şu anda yüzündeki yanıklar nedeniyle göz kapaklarını ve ağzını açıp kapatamadığı, Y.K.'nin hayatı boyunca başkasının yardımına muhtaç olduğu vurgulanmıştı. Ayrıca bilirkişi raporunda küçük çocuk için toplam 3 milyon 246 bin 179 lira tazminat ödemesi gerektiği kaydedilmişti. Mahkeme de küçük çocuğun eğitim giderleri ve tedavi masrafları için ayrı bir hesaplamasının yapılması gerektiğine karar verip yeni bir rapor istemişti.

RESTORANDA 3 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ ASİTLE YAKAN SANIK, 5 MİLYON 330 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ.

Tazminat, Ataşehir, Mahkeme, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RESTORANDA 3 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ ASİTLE YAKAN SANIK, 5 MİLYON 330 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ. - Son Dakika

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