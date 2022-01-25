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Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü - Son Dakika

Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü

25.01.2022 16:42
Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Y.S., birlikte restoranda yemek yediği akrabası M.S.'yi çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Y.S., birlikte restoranda yemek yediği akrabası M.S.'yi çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Şanlıurfa'dan ilçeye gezmeye gelen Y.S. ve akrabası M.S., yemek için restorana gitti. Yemek yedikten sonra Y.S. ile M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine park halindeki aracından av tüfeğini alan Y.S., restorana dönüp M.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar M.S.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan Y.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Yemek Tarifi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü - Son Dakika
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