Restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşını öldürdü

23.07.2022 13:58
Restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşını öldürdü

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde İsmail Hakkı Arkan (33), restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşı B.B. (34) tarafından çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde İsmail Hakkı Arkan (33), restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşı B.B. (34) tarafından çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan ile arkadaşı B.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.B. masadan aldığı bıçakla Arkan'ı bıçakladı. Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından gözaltına alınan B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


YORUMLAR
500
Kız kardeşinin erkek arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kız kardeşinin erkek arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI 15 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ KIZ KARDEŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI 15 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:48 Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
12:42 Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
11:58 Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 13:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: Restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement