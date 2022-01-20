Restoranda çalışanlar ile müşteriler arasında kavga çıktı - Son Dakika

Restoranda çalışanlar ile müşteriler arasında kavga çıktı

Sokağa taşan kavgada taksiye binip kaçmak isteyen müşterilerin arkasından ateş etti

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir restoran da müşterilerle çalışanlar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sokağa taştı. Darp edilmek istenen şahıslar, taksi ile kaçmaya çalışırken, bir kişi taksinin arkasından ateş açtı. Yaşan o anlar da saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler'de bulunan bir restorana gelen şahıslar alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde restoranda çalışanlar ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar restorandan çıkarak olay yerinden ayrılmak isteyerek bir taksiye bindi. Ancak restoran çalışanları da taksinin yanına gelerek kapıları açıp şahısları aşağıya indirmeye çalıştı. Ancak taksi şoförü hemen aracını hareket ettirerek olay yerinden ayrıldı. Ancak çalışanlardan bir giden taksinin ardından ateş açtı. Şans eseri kurşunlar araca isabet etmedi. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de şahıslar taksiye binerek olay yerinden ayrılmak isterken saldırganlar şahısları taksiden indirmek istiyor. Bu sırada çevrede bulunanlar da çalışanları engellemek istiyor. Bir anlık boşluk bulan taksi şoförü aracı olay yerinden uzaklaştırırken. Bir kişi giden aracın arkasından ateş açıyor.