Restoranda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Restoranda çıkan yangın korkuttu

07.05.2022 12:43
Restoranda çıkan yangın korkuttu

Antalya'da bir apartmanın giriş katında bulunan restoranda çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu.

Antalya'da bir apartmanın giriş katında bulunan restoranda çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu.

Yangın, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3849 üzerinde bulunan bir restoranda dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Üç katlı binanın giriş katında bulunan restoranda çıkan ve elektrik panosunda başladığı tahmin edilen yangına ilk müdahale işletme sahipleri tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangında işletmenin bulunduğu binanın sakinleri de kendini sokağa attı. Vatandaşlar olan biteni korkulu gözlerle izlerken maddi hasar oluşan yangında kimse yaralanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Restoranda çıkan yangın korkuttu
Restoranda çıkan yangın korkuttu
Restoranda çıkan yangın korkuttu
Restoranda çıkan yangın korkuttu

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İtfaiye, Antalya, Yangın, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Restoranda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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