Son Dakika Haberleri: Restoranda çıkan yangın, yandaki dükkanlara sıçradı
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Restoranda çıkan yangın, yandaki dükkanlara sıçradı

1 saat önce

Ankara'da, restoranın mutfak kısmında çıkan yangın, yandaki boş olan 2 dükkana sıçradı.

Restoranda çıkan yangın, yandaki dükkanlara sıçradı, System.String[]

Ankara'da, restoranın mutfak kısmında çıkan yangın, yandaki boş olan 2 dükkana sıçradı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, restoran ile dükkanlarda hasar oluştu. 
Keçiören ilçesine bağlı Emrah Mahallesi'nde bulunan Eski Garaj mevkisindeki restoranın mutfak kısmında, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, önce tek katlı restoranın çatısına sonra da yandaki boş 2 dükkana sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye görevlilerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran ile dükkanlarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

İrfan ÖZŞEKER- Erdal KATIRANCI/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:07 Kaynak: DHA
İtfaiye, Ankara, Güncel
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