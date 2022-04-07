Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi

07.04.2022 15:29
Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi

Eskişehir'de restoranın ocağından kaynaklanan yangın, işletmenin çatısında maddi hasara neden oldu.

Eskişehir'de restoranın ocağından kaynaklanan yangın, işletmenin çatısında maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ankara- Eskişehir kara yolunun Türkmentokat mahallesi civarında faaliyet gösteren bir restoranın ocağından çıkan alev çatı katında yangına neden oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, işletmenin çatısı büyük ölçüde yanarak hasar gördü.

Olayın ardından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Eskişehir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika


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