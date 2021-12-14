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Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum - Son Dakika

Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum

14.12.2021 18:21

Kadıköy'de bir mekanda yemek yedikleri esnada kız arkadaşının kafasına silahla ateş ederek yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, "Bir anlık sinirle tabancayı korkutma amaçlı kafa hizasında sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum" sözleriyle kendini savundu. Polis ekiplerince ifadesi alınan kadın ise, "Masada sürekli 'sana hiçbir zaman zarar vermeyeceğim' şeklinde konuşuyordu. Olay anı nasıl oldu net hatırlamıyorum. Geçmişte de kendisi hakkında birkaç kez şikayetim olmuştu.

Kadıköy'de, 12 Aralık'ta bir restoranda aralarında çıkan tartışma sonucunda kız arkadaşı Demet S.'yi silahla başından vurarak yaralayan Tolga E., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"'SANA HİÇBİR ZAMAN ZARAR VERMEYECEĞİM' DİYORDU"

Şüpheli Tolga E. ve müşteki Demet S'nin ifadeleri ortaya çıktı. Müşteki Demet S. polis eşliğinde alınan ifadesinde, "Erkek arkadaşım Tolga E. ile aramız kıskançlık sebebiyle bozuktu. Yaklaşık 1 haftadır kendisiyle konuşmuyordum. Olay günü öğle saatlerinde beni aradı ve buluşmak istediğini söyledi. Bir mekanda buluştuk, beraber alkol aldık, yemek yedik. Masada sürekli 'sana hiçbir zaman zarar vermeyeceğim' şeklinde konuşuyordu. Üzerindeki silahı hiç fark etmedim. Olay anı nasıl oldu net hatırlamıyorum. Bana silah çektiğini hatırlamıyorum. Geçmişte de kendisi hakkında birkaç kez şikayetim olmuştu. Yaşanan olaydan dolayı Tolga E'den şikayetçiyim" dedi.

"KORKUTMA AMAÇLI KAFA HİZASINDA SIKTIM"

Şüpheli Tolga E., pazar günü Kadıköy'de bir mekanda birlikte yemek yediklerini ve alkol aldıklarını anlatarak, "Yemek esnasında bana rencide edici cümleler kullandı. Ben de sinirlendim. Bana karşı fevri konuşmalarından sonra bir anlık sinirle tabancayı korkutma amaçlı kafa hizasında sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum" diyerek olayı planlayarak yapmadığını öne sürdü.

"ÇOK PİŞMANIM"

"Ben silahın ateş almayacağını düşünerek, müştekiye sinirlendiğim için korkutmak amacıyla silahı doğrulttum" diyen şüpheli, "Bir anda silah ateş aldı. O korku nedeniyle olay yerini terk ettim. O sırada polisler yakaladılar. Silah bana aittir. Ancak ben silahı müştekiye hediye etmiştim. Aynı evde kaldığımız için ben üzerime aldım. Silah el yapımı bir silahtır. Yaptığımdan çok pişmanım" dedi.

Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum

Yemek Tarifi, Kadıköy, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum - Son Dakika
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