Restoranda 'Dik Bakma' Cinayeti
1 saat önce
Restoranda 'dik bakma' cinayetiADANA - Adana'da bir restoranda "dik bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Restoranda 'dik bakma' cinayeti
ADANA - Adana
'da bir restoranda "dik bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Olay, 25 Ocak'ta Çukurova
ilçesi Beyazevler Mahallesi Beyazevler Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Cemil İnan arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başlarken restorana gelen Ali Alhas ve Nezir Ekinci
de alkol alarak sohbet etmeye başladı. Aynı mekanda oturan iki grup arasında bir süre sonra "dik bakma" meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. İki grup konuşmak için restorandan dışarı çıktı. Tarafların sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Nezir Ekinci, Cemil İnan'ın arkadaşları tarafından darp edilince Ali Alhas, arkadaşını korumak için kavgaya girdi. Arkadaşını korurken karşı grup tarafından darp edilen Ali Alhas, yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş etti. Olayda göğsünden vurularak yaralanırken Cemil İnan, kaldırıldığı Seyhan
Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 11 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan silahı kullandığı ileri sürülen Ali Alhas tutuklanırken diğer şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:55 Kaynak: İHA
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