Restoranda 'Dik Baktın' Cinayeti
1 saat önce
ADANA'da bir restorantta yemek yiyen iki grup arasında çıkan 'dik bakma' kavgasında 1 kişi tabancayla vurularak, öldürüldü.
ADANA'da bir restorantta yemek yiyen iki grup arasında çıkan 'dik bakma' kavgasında 1 kişi tabancayla vurularak, öldürüldü. Olaydan sonra kaçan 2 gruptan toplam 12 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Kavgada tabancayı ateşleyen şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 26 Ocak
'ta Çukurova
ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restorantta yemek yiyen bir grup, diğer gruba "Niye dik bakıyorsunuz?" diyerek, sataştı. Bunun üzerine 2 ayrı masada oturan Nezir E.(47) ve Cemil İnan(50) arasında kavga çıktı. Kavgada Nezir E., aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. Beraberinde bulunan Ali Alhas(48) da üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, Cemil İnan'ı vurdu. İnan, kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirirken, şüpheliler kaçtı. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, restorandaki güvenlik kameralarından Ali Alhas ve Nezir E. ile kavgaya karışan 10 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden tabancayı ateşleyen Ali Alhas tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:43 Kaynak: DHA
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