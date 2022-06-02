Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti

02.06.2022 17:26

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, restoranda yemeğinin gelmesini beklerken, bir anda kalp krizi geçirerek fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği esnada olayı fark eden çevredekiler, adama yardım etmezken, talihsiz adam, uzun bir süre sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 kişinin hayatını kaybettiği olay, 30 Mayıs günü Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

MASADA OTURURKEN BİR ANDA FENALAŞTI

Mardin'den geçici süreyle çalışmak için İzmir'e geldiği öğrenilen Mehmet Kırmızıgül (35), yemek yemeye bir restorana girdi. Masada tek başına oturan Kırmızıgül, bir anda fenalaşırken çevrede bulunan vatandaşlar ve restoran çalışanları uzun bir sürenin ardından durumu fark etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uzun bir sürenin ardından Kırmızıgül'ün bilinci kapalı halde olduğunu fark eden restorandakiler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kırmızıgül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Restoranda kalp krizi geçirdi, kimse yardım etmedi! Talihsiz adam hayatını kaybetti

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Öte yandan Mehmet Kırmızıgül'ün restoranda kalp krizi geçirdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde masada tek başına oturan Kırmızıgül'ün fenalaşarak masaya başını koyduğu, daha sonra kendisini toparlamaya çalışması, durumun bazı müşteriler ve çalışanlar tarafından fark edilmesi ancak kimsenin yardımcı olmadığı anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kalp Krizi, Alsancak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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