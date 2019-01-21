Son Dakika Haberleri: Restoranda Kaşla Göz Arasındaki Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada

Restoranda Kaşla Göz Arasındaki Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada

58 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İstanbul DHAFatih'te bir restoranda yemek yiyen şüpheli, arka masasında oturan adamın sandalyedeki asılı paltosunun cebinden cep telefonunu çaldı.

Restoranda Kaşla Göz Arasındaki Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İstanbul DHA

Fatih'te bir restoranda yemek yiyen şüpheli, arka masasında oturan adamın sandalyedeki asılı paltosunun cebinden cep telefonunu çaldı. o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Ocak'ta Haseki Tramvay durağında durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri şüphelinin Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çırpıcı Sokak'ta bulunan bir işyerine girdiğini görerek çıkışını bekledi. Şüphelinin işyerinden çıktığını gören polis ekipleri yaptığı üst aramasında 2 cep telefonu ele geçirdi. Şüphelin yapılan kimlik kontrolünde Libya uyruklu 31 yaşındaki M.B. olduğu belirlendi. 

ARKA MASASINDAKİ ADAMIN CEP TELEFONUNU ÇALMASI KAMERADA 

Polis ekipleri yaptığı incelemede şüpheli M.B.'nin Fatih'te yemek yediği restoranda arkasındaki masada yemek yiyen F.T.'nin paltosunun cebinden cep telefonunu çaldığını işyerinin güvenlik kameralarını inceleyerek belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Libya uyruklu M.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüpheli M.B.'nin yemek yemesi

-M.B.'nin paltonun cebinden telefonu alarak kalkması 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:45 Kaynak: DHA

Fatih, İstanbul, Güncel
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