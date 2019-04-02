Son Dakika Haberleri: Restoranda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Restoranda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada Hayreddin Süvari (53) yaşamını yitirirken, kardeşiyle birlikte 2 kişi yaralandı.

Restoranda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada Hayreddin Süvari (53) yaşamını yitirirken, kardeşiyle birlikte 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Dinek Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Taner D. ve Yunus D. geldikleri restoranda Hayreddin Süvari'ye henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş açtı. Hayreddin Süvari göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Olayı haber alıp gelen Hayreddin Süvari'nin kardeşi Şükrüllah Süvari de kavgaya dahil oldu. Tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Şükrüllah Süvari ile Taner D. yaralandı. Yunus D. ise olay yerine gelen İsmail Z. ile otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hayreddin Süvari'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralılar Şükrüllah Süvari ile Taner D. ambulansla ilçedeki özel hastaneye sevk edildi.

Polis, kaçan Yunus D.'nin 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması', İsmail Z.'nin de 'kasten yaralama' suçundan çok sayıda kaydı olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaçtığı otomobili Hacımehmetli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulan polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği de araçta ele geçirdi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:15 Kaynak: DHA

Polis, Alanya, Antalya, Güncel
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