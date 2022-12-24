Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Budak yere yığıldı. Olayı gören restorandaki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Halıdere, Kocaeli, Körfez, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Restoranda silahlı saldırı! Genç kadın hayatını kaybederken, kocası ve abisi gözaltına alındı - Son Dakika

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