Restoranda silahlı saldırı! Genç kadın hayatını kaybederken, kocası ve abisi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Restoranda silahlı saldırı! Genç kadın hayatını kaybederken, kocası ve abisi gözaltına alındı

24.12.2022 11:11

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 35 yaşındaki kadın restoranda silahlı saldırıya uğradı. Kadın yaşamını yitirirken eşi ve eşinin ağabeyi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere mevkii Körfez Mahallesi D130 Karayolu üzerinde Kıymet Budak isimli kadın, bir kişi tarafından restoranda silahlı saldırıya uğradı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Budak yere yığıldı. Olayı gören restorandaki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ VE ABİSİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde eşi ve ağabeyi gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Restoranda kadın cinayeti! Hem kocası hem abisi gözaltında Restoranda kadın cinayeti! Hem kocası hem abisi gözaltında RESTORANDA TABANCAYLA VURULAN KADIN ÖLDÜ; EŞİ VE EŞİNİN KARDEŞİ GÖZALTINDA RESTORANDA TABANCAYLA VURULAN KADIN ÖLDÜ; EŞİ VE EŞİNİN KARDEŞİ GÖZALTINDA

Halıdere, Kocaeli, Körfez, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Restoranda silahlı saldırı! Genç kadın hayatını kaybederken, kocası ve abisi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Kanser tedavisi gören ünlü sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti
10:27 2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, aynı tiyatro oyununda buluştu
10:27 Transferi gündem yaratmıştı! Galatasaray'ın yıldızı geldiği gibi gidiyor
10:17 İstanbul'da kan donduran olay! At keserken suçüstü yakalandılar
09:53 Asgari ücret açıklandı, gözler emeklinin ne alacağında! Tahmin edilen oran belli oldu
09:39 Bu akşam oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
09:21 Denizli'de üvey babasını bıçaklayan genç polisi arayıp kendini ihbar etti
09:09 Futbolseverler o anları mest olarak izlemişti! İşte Dünya Kupası'nın en güzel golü
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi sürerken ABD'den kritik açıklama: Desteklemiyoruz
09:04 Tırın çarptığı otomobilden ceset çıktı! Gerçekleri Adli Tıp raporu ortaya çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2022 11:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Restoranda silahlı saldırı! Genç kadın hayatını kaybederken, kocası ve abisi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement