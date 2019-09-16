Son Dakika Haberleri: Restoranda yangın
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Restoranda yangın

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hizmete kapanan bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hizmete kapanan bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki hizmete kapanan bir restorandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yoğun duman nedeniyle gaz maskeleri ve oksijen tüpleriyle içeriye girerek, alevlere müdahale etti.

İş yerindeki 5 sanayi tipi tüp, olası facianın önüne geçmek için ekipler tarafından dışarıya çıkarıldı.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada, yangının klimadan çıktığı belirlendi.

Restoranda yangın

İtfaiye, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:59 Kaynak: AA
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