Son Dakika Haberleri: Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı
Son Dakika Güncel Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı - Son Dakika

Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı

6 saat önce

ADANA'da, Hamit Tezcan'ı (29) restoranın önünde başından ve kalbinden bıçaklayıp öldüren Abdülkadir Ay (22), tutuklandı.

Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı, System.String[]

ADANA'da, Hamit Tezcan'ı (29) restoranın önünde başından ve kalbinden bıçaklayıp öldüren Abdülkadir Ay (22), tutuklandı. Ay'ın ifadesinde, Tezcan'ı selamını almadığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, 22 Kasım'da Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasıyla restorana giden Abdülkadir Ay ile burada bulunan arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindeki Hamit Tezcan ve Şahin Sinar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ay, iş yeri önünde Tezcan'ı kalbinden ve başından, Şahin Sinar'ı ise karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Tezcan ve Sinar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından Abdülkadir Ay'ı kısa sürede yakaladı. Abdülkadir Ay'ın emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindekilere selam verdiğini, bu sırada cep telefonuyla oynayan Hamit Tezcan'ın selamını almayınca tepki gösterdiğini, çıkan kavgada da bıçakladığını söylediği belirtildi.


Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
Diş çekimi sonrası apse oluşan hasta, hayatını kaybetti Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:02:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]