Son Dakika Haberleri: Restorandaki Cinayetin Sanığına 37 Yıl Hapis Cezası

Restorandaki Cinayetin Sanığına 37 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişiyi bıçakla öldürdüğü bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa, 37 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Restorandaki Cinayetin Sanığına 37 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişiyi bıçakla öldürdüğü bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa, 37 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Volkan Çanak, tutuksuz yargılanan Mustafa K, Murat T, Ferhat T, Müjdat T, Mehmet B, Osman K, Erol B. ve Derya Y, olayda hayatını kaybeden Ümit Celal Çinpolat'ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Kavgada yaralanan mağdur Cihan Özşahin ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Çanak, maktul Ümit Celal Çinpolat'ın bıçaklanması ile ilgisinin bulunmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çanak'a, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl ve "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

Olay

Sarıoğlan ilçesinin Karaözü Mahallesi'nde, 12 Ocak 2016'da bir restoranda Ümit Celal Çinpolat ve Cihan Özşahin, yüksek sesle konuştuğu için Volkan Çanak ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Çanak, Çinpolat ile Özşahin'i bıçakla yaralamıştı.

Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırılan Çinpolat hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 9 şüpheliden Çanak tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:15 Kaynak: AA
Sarıoğlan, Kayseri, Güncel
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