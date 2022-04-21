Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası Ece Melisa Mercankaya'nın (6) yaşamını yitirdiği olayda hastaneye kaldırılan ve tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilen kardeşi Ege Mercankaya'nın (4) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre, bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Manisa'da toprağa verildi.

Ege Üniversitesi'nde tedavisine devam edilen Ege Mercankaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu, Mercankaya'nın tedavisiyle ilgili olarak, "Bilinci kapalı olarak hastanemize sevk edilen hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Doktorlarımız gereken müdahaleleri yapıyor. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz" dedi.