Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege taburcu oldu - Son Dakika
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Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege taburcu oldu

14.06.2022 15:40
Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege taburcu oldu

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya'nın (6) kardeşi Ege (4), tedavisinin ardından taburcu edildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya'nın (6) kardeşi Ege (4), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile, yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile sağlık durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu oldu, kızı Ece Melisa ise 18 Nisan'da hayatını kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'nın detaylı otopsi sonucunun ise beklendiği belirtildi.Öte yandan tedavisi 17 Nisan'dan beri yoğun bakımda süren Ege Mercankaya, hayati tehlikeyi atlattı. Ege Mercankaya, dün akşam saatlerinde taburcu edildi.


Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege taburcu oldu
Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege taburcu oldu
Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege taburcu oldu
Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege taburcu oldu
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Kaynak: DHA

Gaziemir, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege taburcu oldu - Son Dakika

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