Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor

19.04.2022 19:07
Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemeğin ardından gurbetçi Mercankaya ailesinin üç ferdi, döndükleri Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerinde rahatsızlandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemeğin ardından gurbetçi Mercankaya ailesinin üç ferdi, döndükleri Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Ece Melisa Mercankaya (6) dört gün sonra yaşamını yitirirken, kardeşi Ege (4) ve annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine geldikleri öğrenilen gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya Ailesi, Didim'e döndü. İddiaya göre bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu bir anda rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ECE MELİSA KURTARILAMADITedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan aynı aynı restoranda yemek yiyen baba Cihan Mercankaya da ise herhangi bir rahatsızlık bulunmadığı öğrenildi.

Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor


Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor
Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor
Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor
Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor
Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor
Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor
Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor
YORUMLAR
500
İzmir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü İzmir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

Gurbetçi, Gaziemir, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Bir şüpheli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
19:09 Kapatma davasında HDP, savunmasını AYM'ye teslim etti
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
19:05 Cemal Enginyurt'tan sürpriz Bahçeli çıkışı: Suriyelilerle ilgili sözlerini destekliyorum
19:01 Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı!
18:49 Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 19:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement