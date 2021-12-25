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RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika

RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI

25.12.2021 15:02

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin camını kırarak dizüstü bilgisayarı çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan Suat Güneşli tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin camını kırarak dizüstü bilgisayarı çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan Suat Güneşli tutuklandı.

Ilıca mahallesindeki bir restoranın camı kırılarak masadaki dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonrası Suat Güneşli'nin (41) evine baskın yapıldı. Evdeki aramada dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan Suat Güneşli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Suat Güneşli, çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından, 'İşyerinden hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI
RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI
RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI

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Jandarma, Manavgat, Güneşli, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
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