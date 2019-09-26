Restorandan yemek tezgahı çalan şüpheliler yakalandı

Ataşehir'de bir restorandan yemek tezgahı çaldıkları iddia edilen anne ve oğlu yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de saat 07.30 sıralarında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde bulunan bir restorana ait 3 bin 500 lira değerindeki yemek tezgahının, iş yerinin arka kısmından çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli Ümit E.'yi (29) yakaladı. Ümit E'nin olayda kullandığı araçta bulunan yemek tezgahına el konuldu.

Çalışmaların devamında Ümit E'ye yardım ettiği belirlenen annesi Ayten E. (54) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin restoranın bahçesindeki yemek tezgahını araçlarına yükledikleri anlar görülüyor.