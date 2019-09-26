Son Dakika Haberleri: Restorandan yemek tezgahı çalan şüpheliler yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Restorandan yemek tezgahı çalan şüpheliler yakalandı

2 gün önce

Ataşehir'de bir restorandan yemek tezgahı çaldıkları iddia edilen anne ve oğlu yakalandı.

Restorandan yemek tezgahı çalan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Ataşehir'de bir restorandan yemek tezgahı çaldıkları iddia edilen anne ve oğlu yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de saat 07.30 sıralarında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde bulunan bir restorana ait 3 bin 500 lira değerindeki yemek tezgahının, iş yerinin arka kısmından çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli Ümit E.'yi (29) yakaladı. Ümit E'nin olayda kullandığı araçta bulunan yemek tezgahına el konuldu.

Çalışmaların devamında Ümit E'ye yardım ettiği belirlenen annesi Ayten E. (54) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin restoranın bahçesindeki yemek tezgahını araçlarına yükledikleri anlar görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, Eylül, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı
Günlük burç yorumları 28 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf Annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:28:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Restorandan yemek tezgahı çalan şüpheliler yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]