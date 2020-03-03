Restorandı gazino oldu, ardından spor salonu, şimdi ise eğitim yuvası - Son Dakika

ANTALYA'da, daha önce restoran, gazino ve güreşçiler için spor salonu olarak kullanılan bina, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimiyle, artık üniversiteye hazırlanan Kemerli gençlere ücretsiz eğitim yuvası oldu.

Kemer ilçe merkezinde bulunan Ahmet Erkal Spor Tesisi içerisinde bulunan bina, ilk olarak lokal ve restoran olarak Kemerlilerin hizmetine açıldı. Yıllar sonra gazino haline gelen bina, ardından Kemer Belediyesi'ne bağlı güreş takımı için spor salonu olarak kullanıma açıldı. Geçen yıl Kemer Belediye Başkanı olan DSP'li Necati Topaloğlu, emekli öğretmen olması nedeniyle bu binayı üniversiteye hazırlanan gençlerin hizmetine açmak istedi.

Yapılan düzenlemeler sonrası binaya son şekli verilerek, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi'ne dönüştürüldü. İçerisinde kütüphane, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı, 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fizik, 2 kimya ve coğrafya bilim dersliği, kız ve erkek tuvaletleri, engelli tuvaletleri, kantin ve çay bahçesi bulunan bina, dün açıldı. 151 öğrencinin başvuruda bulunduğu kurs merkezinde bugün ilk deneme sınavı gerçekleştirildi.

'ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Deneme sınavı öncesi öğrencileri kurs merkezi önünde karşılayan Başkan Necati Topaloğlu, öğrencilerle sınavları boyunca da ilgilendi. Başkan Necati Topaloğlu, dün açılışı yapılan kurs merkezinin daha önce restoran ve gazino olarak kullanıldığını, son olarak da güreşçilere verildiğini söyledi. Topaloğlu, eğitimin olmadığı yerde başarının da olmayacağının altını çizerek, "Buranın bakımını ve onarımını yaparak kurs merkezi haline getirdik. 12 derslikten oluşan bir eğitim yuvası. İçeride de deneme sınavları başlamış durumda. Şu ana kadar 151 öğrenci başvuruda bulundu. Çocuklarımızın geleceğini teminat altına almak bizim boynumuzun borcudur" dedi.

'BURASI ARTIK ÖĞRENCİLERİN EVİ OLACAK'

Daha önce Göynük Belediyesi döneminde de eğitime büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Eğitime olan desteğimizi hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Biz sürekli öğrencilerin yanında olacağız. Onlar bizim yanlarında olduğumuzu hissedecek. Huzurlu bir ülke istiyorsak eğitime ve öğrencilere destek vermek zorundayız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bile Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş. Burası artık öğrencilerin evi olacak. Burada 12 ay boyunca eğitim olacak. Şu anda burada üniversiteye hazırlık kursları var ama 8. sınıflara da kurs vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Kemer'de artık hiçbir öğrencinin 'benim param yok ben nasıl üniversiteye hazırlanacağım' diye kaygısı olmayacak. Kurs merkezimiz Kemer'e hayırlı olsun."