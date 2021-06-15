Restoranı basan grup CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopasıyla saldırdı - Son Dakika

Restoranı basan grup CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopasıyla saldırdı
15.06.2021 09:14
Aydın'ın Didim İlçe Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatıyla beraber bir restoranda oturduğu esnada, kimliği belirsiz 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Atabay ile avukatı apar topar hastaneye kaldırılırken, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri 4 saldırgandan birisini yakaladı. Diğer saldırganların yakalanması için ise çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında bir restoranda meydana gelen olayda Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişinin saldırısına uğradı.
BELEDİYE BAŞKANI VE AVUKATI YARALANDI
Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Atabay ve avukatı ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü ardından da kendileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganlardan birini yakaladı, diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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15.06.2021 09:39:02. #1.12#
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