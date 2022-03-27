Restoranı kurşunlayıp kaçtı, aracı duvara çarpınca yakalandı - Son Dakika
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Restoranı kurşunlayıp kaçtı, aracı duvara çarpınca yakalandı

27.03.2022 12:15
Restoranı kurşunlayıp kaçtı, aracı duvara çarpınca yakalandı

DİYARBAKIR'da restoranı kurşunladıktan sonra kaçan A.M., kullandığı araç duvara çarpınca polis ekiplerince yakalandı.

DİYARBAKIR'da restoranı kurşunladıktan sonra kaçan A.M., kullandığı araç duvara çarpınca polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şüpheli A.M., Lise Caddesi'ndeki bir restoranın önüne 31 KHB 21 plakalı otomobille gelerek ateş açtı. Restorandaki Ü.Ö. yaralanırken, A.M. otomobil ile kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ü.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polisin takibe aldığı şüpheli A.M.'nin kullandığı otomobil, Fabrika Caddesi'ndeki bir duvara çarptı. Bu kez araçtan inerek kaçmaya çalışan A.M., polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 1'i otomatik 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Restoranı kurşunlayıp kaçtı, aracı duvara çarpınca yakalandı
Restoranı kurşunlayıp kaçtı, aracı duvara çarpınca yakalandı
Restoranı kurşunlayıp kaçtı, aracı duvara çarpınca yakalandı
Restoranı kurşunlayıp kaçtı, aracı duvara çarpınca yakalandı
Restoranı kurşunlayıp kaçtı, aracı duvara çarpınca yakalandı
YORUMLAR
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Yenişehir, Tragger, Polis, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Restoranı kurşunlayıp kaçtı, aracı duvara çarpınca yakalandı - Son Dakika


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