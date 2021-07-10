Restoranı ringe çevirdiler - Son Dakika

Restoranı ringe çevirdiler

-Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında öldüresiye darp ettiler

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Restoranın adeta ringe çeviren şahıslar, karşısındaki kişiyi öldüresiye dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan ilginç kavgaya kimsenin ayırmak için müdahale etmemesi dikkat çekti.

Olay ilçeye bağlı Bozburun Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet olduğu ileri sürülen bir grup husumetli odluğu kişi ile sahildeki bir restoranın önünde karşılaştı. Şahıslar, öfkeli oldukları diğer şahsı tekme ve yumruklar atarak dövmeye başladı. Yemek yiyen çocuk ve kadınların önünde meydana gelen kavgayı ayırmak için kimsenin müdahale etmemesi de dikkat çekti. Bir anda yere yığılan şahıs vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis Ambulansı ile hastaneye kaldırılan talihsiz adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırık meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma tarafından el konulan olayda, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin 3 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.