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Restoranın bacası tutuştu

1 saat önce

Restoranın bacası tutuştuKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, restoranın bacasında biriken yağlar tutuşurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Restoranın bacası tutuştu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, restoranın bacasında biriken yağlar tutuşurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Akşam saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın bacası tutuştu. Restoran çalışanları bacanın tutuştuğunu görerek itfaiyeye haber verdi. Restoranın bulunduğu 4 katlı binada yaşayanlar korku dolu anlar yaşayarak dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının bacada biriken yağları tutuşması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

Restoranın bacası tutuştu

Atatürk Caddesi, İtfaiye, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:21 Kaynak: DHA
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