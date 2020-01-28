Restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesi Millet caddesi üzerinde bulunan bir restoranın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de, bacada çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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