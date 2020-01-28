Restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

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Restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
6 saat önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesi Millet caddesi üzerinde bulunan bir restoranın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de, bacada çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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