Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'te bir restoranın bacasında çıkan yangın vatandaşları korkuturken, alevler büyümeden kontrol altına alındı.



Yangın, Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranın bacasından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çalışanların büyük panik yaşadığı baca yangınına, olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Merdivenle çatıya çıkan itfaiye eri bacaya su tutarak alevleri söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları çevredekilerin meraklı bakışlarıyla izlendi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP