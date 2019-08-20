Restoranın ocak kısmında biriken yağ yangına sebep oldu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar

Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı