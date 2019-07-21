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Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi

37 dakika önce

ANKARA'da, 4 katlı apartmanın girişindeki restoranda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi, System.String[]
ANKARA'da, 4 katlı apartmanın girişindeki restoranda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İşletmeci Öznur Özkartal, restoranının yanışını gözyaşları içinde seyretti.
Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde 4 katlı apartmanın girişindeki Öznur Özkartal'a ait restoranda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfaktaki ocakta çıkan yangın, dakikalar içinde büyüyerek, tüm restoranı sardı. Apartman sakinleri, panik içinde binayı boşalttı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İşletme sahibi Özkartal da komşunun haber vermesi üzerine olay yerine geldi. Özkartal, ekiplerin yangına müdahalesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle kontrol altına alan itfaiye erleri, bir süre daha soğutma çalışması yaptı. İş yerinin büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Güvenlik Caddesi, Kavaklıdere, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
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