Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı - Son Dakika
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Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı

22.05.2022 16:31
Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde İsmail Balcı (59), sahibi olduğu restoranda çıkan kavgada yaşamını yitirdi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde İsmail Balcı (59), sahibi olduğu restoranda çıkan kavgada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı Uzunköprü'nün Çöpköy Mahallesi Ördekli Göl mevkisindeki restoranda meydana geldi. Restoran sahibi İsmail Balcı ile gelen bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yere düşen Balcı, fenalaştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmadığı belirtilen Balcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı
Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı
Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı
Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı
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Kaynak: DHA

İsmail Balcı, Uzunköprü, Çöpköy, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı - Son Dakika
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