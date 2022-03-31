İş yerinin önüne bırakılan skuterleri spiralle kesti - Son Dakika
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İş yerinin önüne bırakılan skuterleri spiralle kesti

31.03.2022 15:11

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde restoran işletmecisi Çağlar İşözen, iş yeri önüne bırakılan elektrikli skuterlerin bağlantı kablolarını spiral makinesiyle kesti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde restoran işletmecisi Çağlar İşözen, iş yeri önüne bırakılan elektrikli skuterlerin bağlantı kablolarını spiral makinesiyle kesti.

Saray Mahallesi, Damlataş Caddesi'ndeki bir restoranın sahibi Çağlar İşözen, sabah saatlerinde dükkanın önüne bırakılan skuterleri gördü. Kaldırımdaki ağaçlara ve restoranın demir korkuluklarına bırakılan skuterlerin bağlantı kablosunu spiral makinesiyle tek tek kesen İşözen, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.Büyük tepki gösteren Çağlar İşözen "İşletmemin önünde bu kadar alet var. Kime peşkeş çekiliyorsa; Allah belasını versin. Kim mahkemeye verirse versin. Şimdi bunların hepsini kesiyorum. Kim bunu yapıyor, kim düşünüyorsa" dedi. Sabah iş yerine geldiğinde kapının önünde pek çok skuter gördüğünü belirten İşözen, kanser hastası olduğunu da aktararak manzaraya çok sinirlendiğini söyledi.


İş yerinin önüne bırakılan skuterleri spiralle kesti
İş yerinin önüne bırakılan skuterleri spiralle kesti
İş yerinin önüne bırakılan skuterleri spiralle kesti
İş yerinin önüne bırakılan skuterleri spiralle kesti
İş yerinin önüne bırakılan skuterleri spiralle kesti
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Kaynak: DHA

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