Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor - Son Dakika

Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor

26.01.2021 12:41

Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılmaları ardından işletme ve personel sorunlarıyla mücadelesi devam eden restoran ve kafeler, hizmet vermeye başlayacakları günü bekliyorlar.

Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor

ESKİŞEHİR - Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılmaları ardından işletme ve personel sorunlarıyla mücadelesi devam eden restoran ve kafeler, hizmet vermeye başlayacakları günü bekliyorlar.

Ülke genelinde uygulanan pandemi tedbirleriyle birlikte 20 Kasım 2020'den bu yana kapalı olan restoranların bir kısmı kepenk indirirken bir kısmı paket servis yaparak ayakta kalma mücadelesi veriyor. Birçok işletme tedbirler kapsamında işlerine devam ederken, restoran ve kafeler de hizmet vermeye başlayacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte tekrar eskisi gibi iş yapabilmeyi umut eden işletme sahipleri, devlet yetkililerinden bu konuda düzenleme istiyor.

"İşletmelerimiz kapatıldı ve çalışanlarımız çok mağdur"

Eskişehir'de bulunan Etevim Steakhouse ve Etevim Burger işletmelerinin sahibi Servet Keskin, pandemi dolayısıyla en büyük zararı kafe ve restoranların aldığını belirterek "Bizler en çok etkilenen işletmeler içerisindeyiz. İşletmelerimiz kapatıldı ve çalışanlarımız çok mağdur. Kira için çok çok az destek veriliyor ve bu destek sadece esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı işletmelere veriliyor. Bizler gibi ticaret veya sanayi odasına kayıtlı işletmeler bu destekten faydalanamıyor. Destek olsa bile çok çok düşük bir miktarda destek var. Bizim kiramız 20 bin TL ama gelen destek 500 TL gibi bir miktar ve ancak esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı olsaydım alabiliyordum" dedi.

"Verilen destek ile sadece kiralarını karşılayabiliyorlar"

Çalışanlarının zor günler geçirdiğini belirterek kısa zamanda restoranların açılmasını talep ettiklerini belirten Servet Keskin, "Özellikle çalışanlarımız çok büyük sıkıntıda. Sadece bir kısmı destek alabiliyor. Bu verilen destek ile sadece kiralarını karşılayabiliyorlar ve çoğu personelimiz de bu desteği alamıyor. Vaka sayıları düşmüşken kafe ve restoranların biran önce açılmasını talep ediyoruz hükümet yetkililerimizden. Açıldığı takdirde denetimlere tabi ki devam edilmeli. Denetlemelerde kurallara uymayanlara tabi ki ceza uygulanmalı. Başıboş bırakıldığında sıkıntılar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"İşyerleri zarar üstüne zarar ediyor"

Devlet desteğinin daha uzun süre devam etmesinin gerekliliğinden bahseden Keskin, "SGK ve muhtasar desteklerinin yüzde 100 olmasını istiyoruz. Çünkü personellerimiz çok sıkıntılı ve işyerleri zarar üstüne zarar ediyor. Bunların teşviklerinin biran önce çıkmasını talep ediyoruz. Özellikle kiralardaki stopaj ve KDV oranlarının sıfıra indirilmesini istiyoruz, çünkü bunlar ekstra olarak çok büyük bir yük oluyor bizlere. Altıncı aya kadar düşürülen KDV oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 1 şeklinde devam ettirebilirlerse eğer işletmelerimize iyi olacak ve birçok esnaf ayakta kalabilecek" diyerek taleplerini belirtti.

"Paket servis bizler için pansuman bile değil"

Paket servisini bazı işletmeler yapamazken, yapan işletmelerin de kar etmek yerine küçük döngüler peşinde olduğunu belirten Servet Keskin, "En azından biz paket servisi yaparak satışlarımızın yüzde 25'ini devam edebiliyoruz. Bu yapılan yüzde 25'lik satış tamamen zarar aslında. Birkaç personelin masrafını çıkartıp işletmede ufak hareketlilik olsun diye paket servisi yapıyoruz. Büyük işletmelerin birçoğu paket servis yapmıyor çünkü genel olarak tamamı servis hizmetine dayalı çalışıyor. Paket servis bizler için pansuman bile değil. İşletmeler açılır ve kontroller düzgün şekilde gerçekleştirilirse insanların moral ve motivasyonları artacak. Böylelikle insanlarımız daha mutlu olacaklardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor
Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor
Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor
Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor

Türk Lirası, Eskişehir, 20 Kasım, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesai arkadaşına "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız kovuldu CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı
Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti         
12:18
Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor         
12:09
Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor         
11:41
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş         
10:59
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 12:50:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei