Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor - Son Dakika

Restoranlar artık işbaşı yapmak istiyor

ESKİŞEHİR - Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılmaları ardından işletme ve personel sorunlarıyla mücadelesi devam eden restoran ve kafeler, hizmet vermeye başlayacakları günü bekliyorlar.

Ülke genelinde uygulanan pandemi tedbirleriyle birlikte 20 Kasım 2020'den bu yana kapalı olan restoranların bir kısmı kepenk indirirken bir kısmı paket servis yaparak ayakta kalma mücadelesi veriyor. Birçok işletme tedbirler kapsamında işlerine devam ederken, restoran ve kafeler de hizmet vermeye başlayacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte tekrar eskisi gibi iş yapabilmeyi umut eden işletme sahipleri, devlet yetkililerinden bu konuda düzenleme istiyor.

"İşletmelerimiz kapatıldı ve çalışanlarımız çok mağdur"

Eskişehir'de bulunan Etevim Steakhouse ve Etevim Burger işletmelerinin sahibi Servet Keskin, pandemi dolayısıyla en büyük zararı kafe ve restoranların aldığını belirterek "Bizler en çok etkilenen işletmeler içerisindeyiz. İşletmelerimiz kapatıldı ve çalışanlarımız çok mağdur. Kira için çok çok az destek veriliyor ve bu destek sadece esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı işletmelere veriliyor. Bizler gibi ticaret veya sanayi odasına kayıtlı işletmeler bu destekten faydalanamıyor. Destek olsa bile çok çok düşük bir miktarda destek var. Bizim kiramız 20 bin TL ama gelen destek 500 TL gibi bir miktar ve ancak esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı olsaydım alabiliyordum" dedi.

"Verilen destek ile sadece kiralarını karşılayabiliyorlar"

Çalışanlarının zor günler geçirdiğini belirterek kısa zamanda restoranların açılmasını talep ettiklerini belirten Servet Keskin, "Özellikle çalışanlarımız çok büyük sıkıntıda. Sadece bir kısmı destek alabiliyor. Bu verilen destek ile sadece kiralarını karşılayabiliyorlar ve çoğu personelimiz de bu desteği alamıyor. Vaka sayıları düşmüşken kafe ve restoranların biran önce açılmasını talep ediyoruz hükümet yetkililerimizden. Açıldığı takdirde denetimlere tabi ki devam edilmeli. Denetlemelerde kurallara uymayanlara tabi ki ceza uygulanmalı. Başıboş bırakıldığında sıkıntılar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"İşyerleri zarar üstüne zarar ediyor"

Devlet desteğinin daha uzun süre devam etmesinin gerekliliğinden bahseden Keskin, "SGK ve muhtasar desteklerinin yüzde 100 olmasını istiyoruz. Çünkü personellerimiz çok sıkıntılı ve işyerleri zarar üstüne zarar ediyor. Bunların teşviklerinin biran önce çıkmasını talep ediyoruz. Özellikle kiralardaki stopaj ve KDV oranlarının sıfıra indirilmesini istiyoruz, çünkü bunlar ekstra olarak çok büyük bir yük oluyor bizlere. Altıncı aya kadar düşürülen KDV oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 1 şeklinde devam ettirebilirlerse eğer işletmelerimize iyi olacak ve birçok esnaf ayakta kalabilecek" diyerek taleplerini belirtti.

"Paket servis bizler için pansuman bile değil"

Paket servisini bazı işletmeler yapamazken, yapan işletmelerin de kar etmek yerine küçük döngüler peşinde olduğunu belirten Servet Keskin, "En azından biz paket servisi yaparak satışlarımızın yüzde 25'ini devam edebiliyoruz. Bu yapılan yüzde 25'lik satış tamamen zarar aslında. Birkaç personelin masrafını çıkartıp işletmede ufak hareketlilik olsun diye paket servisi yapıyoruz. Büyük işletmelerin birçoğu paket servis yapmıyor çünkü genel olarak tamamı servis hizmetine dayalı çalışıyor. Paket servis bizler için pansuman bile değil. İşletmeler açılır ve kontroller düzgün şekilde gerçekleştirilirse insanların moral ve motivasyonları artacak. Böylelikle insanlarımız daha mutlu olacaklardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.