Restoranlar artık menülerinde gıdaların alerjen bilgisini de paylaşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Restoranlar artık menülerinde gıdaların alerjen bilgisini de paylaşacak - Son Dakika

Restoranlar artık menülerinde gıdaların alerjen bilgisini de paylaşacak

6 saat önce

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 'uyum zorunluluğu' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Restoranlar artık menülerinde gıdaların alerjen bilgisini de paylaşacak, System.String[]

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 'uyum zorunluluğu' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Mudanya Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mustafa Nar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya gıda üretimi, toplu tüketim ve gıda satışı yapan işletmelerin yetkilileri katıldı. Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ile Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanvekili Ertan Abdulazizoğlu ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanvekili Tahammül İlhan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, teknik personelin sunumuyla sektör paydaşları bilgilendirildi.


Yeni düzenleme ile yönetmeliğin kapsamı, toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulacak gıdaları, mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Yine aynı düzenleme ile toplu tüketim yerlerinde menü, yazı tahtası aracılığıyla gıdanın adı, alerjen madde bilgisi ile alkol gibi bileşen kullanımına ilişkin bilgiler son tüketiciye sunulacak. Yetkililer, hazır ambalaj gıdalarda da beslenme bildiriminin zorunlu hale getirildiği vurgulandı.


Gıdaların, tüketiciyi yanıltmayacak ve satın alacak kişinin bilinçli bir seçim yapabilmesini sağlayacak şekilde etiketlenerek tanıtılması gerektiğini belirten yetkililer, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin yayımı öncesinde faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yönetmelik hükümlerine uymak zorunda olduğunun altı çizildi. - BURSA

Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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