Restoranlar için yeni 'koronavirüs' tedbirleri - Son Dakika
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Restoranlar için yeni 'koronavirüs' tedbirleri

6 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı.

Restoranlar için yeni 'koronavirüs' tedbirleri, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak, restoran çalışanları el temizliğine dikkat edecek ve eller en az 20 saniye yıkanacak.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye üzerine restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması gereken temel ilkeleri açıkladı. Açıklamada, restoranlardaki masalar arası mesafenin tercihen 2 metre ancak en az 1 metre olması gerektiği belirtilerek, "Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır,  genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir" denildi.

'AÇIK BÜFE, RİSKLİ BİR UYGULAMA'

Açıklamada özellikle sık dokunulan kapı kolları, tırabzanlar, düğmeler ve telefon ahizesi ile ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmesi gerektiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra yüzde 1 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılmalıdır. Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır. Mikroorganizmalara yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur. Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat etmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması riski olan riskli bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel, şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır."

'MİSAFİRLERİN EŞYALARINA DOKUNAN, EL TEMİZLİĞİ YAPMALI'

Açıklamada ayrıca herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi maske kullanması önerilmektedir. Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır."


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:59 Kaynak: DHA

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