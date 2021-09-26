Restoranlarda çevreye duyarlı "Yeşil Anahtar" dönemi başladı - Son Dakika

Misafirlerine doğal gıda hizmeti sunan, yeşil alanlarını artıran, su ve enerji tasarrufuna dikkat eden işletmelere verilen çevre dostu unvanı olan "Yeşil Anahtar" ödülü, Türkiye'de restoranlara da verilmeye başlandı.

Antalya'da 84 yıldır faaliyet gösteren bir restoran, iklim değişikliğinin önlenmesine ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan "Yeşil Anahtar" ödülü kazandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) görevlileri, belirlenen 133 kriteri yerine getiren işletmenin önüne, Yeşil Anahtar bayrağını astı, sertifika ve ödülü işletme sahibi Mehmet Akdağ'a teslim etti. Böylece, Türkiye'de 2012'de başlayan ve şu ana kadar otellere verilen Yeşil Anahtar ödülü restoranlarda da ilk kez yer almaya başladı.

Hem çevrenin korunması hem de Türkiye'nin 2023 turizm hedefleri doğrultusunda önem verilen Yeşil Anahtar programının tesislerde, kongre merkezi ve restoranlarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, AA muhabirine, günümüzde çevreyi korumak için "sürdürülebilirlik" kavramının önem kazandığını söyledi.

Küresel ısınmadan, iklimlerin değişmesinden dolayı hem bireysel hem de işletmeler olarak belirli adımlar atmak gerektiğini vurgulayan Ergiydiren, "Bu anlamda Yeşil Anahtar ödülü önemli katkı sağlıyor. TÜRÇEV olarak yürüttüğümüz 5 uluslararası programdan biri olan Yeşil Anahtar ödülü otellerde, restoranlarda, kongre merkezlerinde uygulanıyor. Bu, daha çevreci, enerji ve su tasarrufu sağlayan, kullanılan ekipmanların çevre dostu olmasını önemseyen, misafirlerin bu bilinçle hareket ettiği belirli kriterleri kapsayan bir ödüldür, eko-etikettir." diye konuştu.

"Restoranların damak tadı kadar çevreye duyarlılıkları da önemli"

Bu ödülün 65 ülkede 3 bin 200 işletmeye, Türkiye'de 103 otele verildiğini ifade eden Ergiydiren, şu bilgileri paylaştı:

"Bu sene ilk defa restoran kategorisinde Antalya'da bir restoran Yeşil Anahtar ödülü kazandı. Özellikle yabancı turistler, bu ödüle önem veriyor. Restoranların damak tadı kadar çevreye duyarlılıkları da önemli. Yaptığımız kontrollerde, ödül için 133 kriterin sağlandığını tespit ettik ve ödüllerini teslim ettik. Bu sene ilk defa restoranlarda başladı. Bu da bizim için sevindirici. Bu ödülü alanların her sene enerji ve su tasarrufunu daha fazla artırması gerekiyor. Kullanılan gıdadan deterjana tüm ürünlerde doğaya dost ürünler seçmek gerekiyor. Ödülü alan işletmelere denetimler gerçekleştiriyoruz, raporların çıktılarını istiyoruz, sürekliliğini takip ediyoruz. "

"Misafir, faydalı olanı seçiyor"

İşletme sahibi Mehmet Akdağ ise Türkiye'de Yeşil Anahtar'ı ilk alan restoran oldukları için mutlu olduklarını, dönüşümü hızlandırarak, talep edilenleri yerine getirdiklerini anlattı.

Çevreyi herkesin koruması gerektiğinin altını çizen Akdağ, "Ödülün o kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştim. Tercih sebebi oluyorsunuz, maddi katkı da sağlıyor. Bayrağı kapıya asıp, ödülü girişe koyduktan sonra misafirlerin dikkatini çekmeye başladı. Çok mutlu oldum. Misafirler bir yere gideceğinde, 'Çevreye zarar vermeyen bir işletmeyi seçeyim.' diyor. Faydalı olanı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Tüm işletmecilere ödülü tavsiye eden Akdağ, başlarda zorlandıklarını ancak kriterlere uyduklarında kendileri için daha ekonomik boyuta dönüştüğünü söyledi.