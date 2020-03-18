Restoranlarda korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Restoranlarda korona virüs önlemi - Son Dakika

Restoranlarda korona virüs önlemi

7 saat önce

Gaziantep'te faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda korona virüse karşı önlem alınıyor.

Restoranlarda korona virüs önlemi, System.String[]

Gaziantep'te faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda korona virüse karşı önlem alınıyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korana virüs nedeniyle Gastronomi kenti Gaziantep'teki restoran ve lokantalarda hijyene daha da dikkat edilmeye başlandı. Restoran ve lokantalar sürekli dezenfekte edilirken, bulaşıklar sirkeli suda bekletilip, 90 derecelik suda yıkanıyor. Korona virüse karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran iş yerlerindeki garsonlar, maske ve eldiven kullanarak müşterilere yemek servisi yapıyor. Kentte faaliyet gösteren Alaçatı Usta Eller Restoran çalışanları da korona virüs önlemlerini arttırdı.


Restoranın aşçısı Dilek Fermanlı, virüse karşı önlemlerini aldığını söyleyerek, "Yemeklerimizi yaparken özenle yapıyoruz. Yemeklerimizi eldiven ve maske kullanarak yapıyoruz. Mutfağımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Yemekten sonra bulaşıkları muhakkak sirkeli suda bekletip, 90 derecede suda yıkıyoruz. Temizlik açısından bir sıkıntımız yok" dedi.


Müşterilere eldiven ve maske kullanarak servis yapan garsonu Sevda Beydili, "Korona virüse karşı restoranımızda önlemler alıyoruz. Restoranımızda sabah açtığımızda her yeri temizliyoruz. Müşteri geldikten ve gittikten sonra aynı işlemi her zaman yapıyoruz. Özellikle kapı kolları, çatal, bıçaklar, masalar, sandalyeleri dezenfekte etmeye dikkat ediyoruz. Virüs çıktı biz de yayılmasını engellemeye çalışmalıyız. Müşterilerimize yemekleri servis ederken maske kullanıyoruz. Eldiven ve maske kullanmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.


Restoranda yemek yiyenler de restoranda yapılan dezenfekte işlemlerinden memnun kaldıklarını ve gönül rahatlığıyla yemek yediklerini söyledi. Korona virüsüne karşı önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen müşteriler, virüse karşı alınan tedbirlerin yerinde olduğunu kaydetti. - GAZİANTEP

Çin Halk Cumhuriyeti, Gaziantep, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı         
09:55
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:09:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Restoranlarda korona virüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]