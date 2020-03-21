Restoranlarda masalarda kaldırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Restoranlarda masalarda kaldırılacak - Son Dakika

Restoranlarda masalarda kaldırılacak

30 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al, ve benzeri şekilde hizmet verecek.

Restoranlarda masalarda kaldırılacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al, ve benzeri şekilde hizmet verecek. Lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak"

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:20 Kaynak: İHA

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