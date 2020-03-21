Restoranlarda masalarda kaldırılacak - Son Dakika

Restoranlarda masalarda kaldırılacak
30 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al, ve benzeri şekilde hizmet verecek.
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al, ve benzeri şekilde hizmet verecek. Lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak"
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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