Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü - Son Dakika

Pandemi döneminden 4 işletmeden birini kaybederek çıkan yeme içme sektöründe yeni yılla birlikte gelen zamların ardından masalar boş kaldı. Başta asgari ücret, elektrik ve ÖTV zamları ile birlikte sektörde maliyetlerin yaklaşık yüzde 50 arttığına işret edilirken, menülere ise yüzde 35 zam geldi.

"MAALİYETLERİMİZ YÜZDE 50 ARTTI"

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Ekonomik krizin ne kadar etkili olacağını bu dalgadan sonra göreceğiz. Zamları tüketicinin alım gücü düzeyinde tutmaya çalışıyoruz. Ancak maliyetlerimiz yüzde 50 arttı. Kişi sayısındaki yüzde 40 kaybın 25-30 puanı Omicron uzantılı" diye konuştu.

"2022'DE TOPARLANMAYI BEKLİYORUM"

Fiyat artışlarını vatandaşın alım gücü oranında tutmaya çalıştıklarını ve özellikle turizm sektöründeki iyileşme ile büyük bir rövanş dönüşü beklediğini aktaran Demirer, "Yeni bir dalga gelmezse ben 2022'de toparlanma bekliyorum. Ayrıca bir anda fırlayan ve bir anda aşağı inen dövizin hem yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından hem de her sektör gibi bizim sektörümüzün de istikrarı açısından artık bir yere oturmasını istiyoruz." sözlerine yer verdi.

TURİSTLERİN GELMESİ BEKLENİYOR

Her yıl yılbaşı sonrasında sektörde kısa süreli bir durgunluğun olduğunu ancak bu kez bunu daha fazla hissettiklerini kaydeden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Yılbaşı sonrası her sene yüzde 20'ye kadar durgunluk olurdu bunun üstüne yüzde 10 daha fazla durgunluk oldu. Maliyetlerin artması sebebi ile menülere zam yapıldı. Bu da ister istemez düşüş olarak yansıdı. Turistler de gelecek aylarda gelmeye başlayınca toparlanma olacaktır."