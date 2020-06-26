Restoranlardan 'Hafta sonu paket servis devam etsin' talebi
Restoran ve kafeler haftasonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında paket servis hizmetini sürdürmek istiyor.
Restoran ve kafeler haftasonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında paket servis hizmetini sürdürmek istiyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın yapılacağı haftasonunda 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar haricinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Evlere paket servis yapan restoran ve kafelerin istisna dışında kaldığında belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl "Restoran ve kafelerde paket servis devam etsin"' çağrısında bulundu.
"Cirosunun yüzde 50'ni paket servisten kazanan esnaf var"
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bingöl; "Pandemi sürecinde vakaların en yoğun olduğu günlerde bile resmi makamlarca paket servis yapabilmesi için izin çıkmıştı. Şimdi vaka sayısı bu kadar azalmışken hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında da sektörün paket servise devam etmesini istiyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan pandemi sürecinde sektörümüze verdikleri desteği yine bekliyoruz. Sektörümüzden çok sayıda esnaf bizleri arayarak kısıtlama esnasında da paket servisin devam etmesi gerektiğini iletiyor. Bazı esnafların cirolarının neredeyse yüzde ellisi paket servisten geliyor. Bundan dolayı kısıtlama süresince paket servisin önü açılmalıdır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA
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