Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimarın diploma detayı kahretti - Son Dakika
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Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimarın diploma detayı kahretti

Son Güncelleme: 13.08.2023 19:43

İstanbul'da restorasyon çalışması yapılan 4 katlı Oygur Yalısı'nda meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki mimar Atilla Aydın, memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi. Aydın'ın diplomasını yeni aldığı öğrenildi.

İstanbul'da restorasyon çalışması yapılan 4 katlı Oygur Yalısı'nda meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden mimar Atilla Aydın (22), memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi. Aydın'ın diplomasını yeni aldığı öğrenildi.

Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimar hayatını kaybetti

GENÇ MİMAR GÖÇÜK ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. 6 aydır restorasyon çalışması yapılan 'yol yalısı' olarak da bilinen 4 katlı Oygur Yalısı'nın bir bölümü belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binada çalışan 4 kişiden mimar Atilla Aydın ile bir işçi göçük altında kaldı. Arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla işçi hafif yaralı olarak kurtarılırken; mimar Atilla Aydın 1;5 saat sonra AFAD ve itfaiye ekiplerince göçükten ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimar hayatını kaybetti

AYAKTA ZOR DURDULAR

Genç yaşta hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi, memleketi Çarşıbaşı ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burunbaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. 3 erkek kardeşin en küçüğü olan Atilla Aydın'ın cenazesinde, annesi Halide ile babası Faruk Aydın güçlükle ayakta durabildi.

DİPLOMASINI YENİ ALMIŞ

İstanbul Beykent Üniversitesi İç Mimarlık ve Mimari Restorasyon bölümü önlisans mezunu olan Aydın'ın eğitimini 4 yılda tamamlayarak yeni lisans diploması aldığı öğrenildi. Aydın, Oygar Yalısı'nı restore eden firmada şef yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimar hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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İstanbul, Aydın, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restorasyon çalışması sırasında göçük altında kalan mimarın diploma detayı kahretti - Son Dakika


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