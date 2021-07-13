Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü - Son Dakika

Bugün Eyüpsultan'da bulunan Belgrad Ormanı içerisindeki bir gölde meydana gelen olayda, gölün çevresi ve içerisinde yapılan restorasyon çalışması için, gölün suları çekildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çekilen suların ardından gölün dibinde bataklığa saplanmış şekilde bir otomobil görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gölün dibinde beliren otomobil ile ilgili ekipler çalışma başlattı.