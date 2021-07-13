Bugün Eyüpsultan'da bulunan Belgrad Ormanı içerisindeki bir gölde meydana gelen olayda, gölün çevresi ve içerisinde yapılan restorasyon çalışması için, gölün suları çekildi.
Çekilen suların ardından gölün dibinde bataklığa saplanmış şekilde bir otomobil görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gölün dibinde beliren otomobil ile ilgili ekipler çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü - Son Dakika